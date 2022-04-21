Американцам дали советы по накоплению пенсий

Опрошенные CNBC аналитики дали советы американцам по накоплению пенсий в условиях повышенной инфляции из-за постпандемийного восстановления экономики и российской спецоперации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экономистов, американские пенсионеры могут оказаться главными пострадавшими от роста цен. Причем последствия затронут как нынешних и будущих пенсионеров, так и сами пенсионные фонды. Последние могут столкнуться с убытками, угрожающими потерей средств клиентов.

В наиболее уязвимом положении, по мнению специалистов, находятся нынешние пенсионеры, не имеющие договоров в негосударственными пенсионными фондами, которые бы инвестировали их взносы в течение определенного времени. Размер индексации государственных пенсий часто оказывается ниже текущей инфляции.

В такой ситуации эксперты советуют людям предпенсионного возраста продолжать откладывать деньги и по возможности инвестировать их, чтобы компенсировать растущую инфляцию. Более молодым людям стоит задуматься о приобретении пенсионных планов у негосударственных фондов. Наиболее популярным в США продуктом является аннуитет - вид договора, позволяющий рассчитывать на пожизненное получение выплат. Их размер зависит от величины взносов (единовременных или регулярных) и результатов инвестирования.

Кроме того, людям, которые в скором будущем собираются выйти на пенсию, специалисты советуют не поддаваться соблазну прекращать взносы в фонды или тем более использовать часть накопленных средств на текущие нужды.

По итогам марта потребительская инфляция в США составила 8,5 процента, что стало рекордным показателем за последние 40 лет.