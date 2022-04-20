Как испечь блины, чтобы ни один из них не пострадал?

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом блинов, с которым ни один блин не пострадает.

Необходимые ингредиенты (на 20 блинов):

- 500 мл молока

- 3 яйца

- 200 гр муки

- 2 -3 ст.л. сахарного песка

- 3 ст.л растительного масла

-щедрая щепотка соли

Для начинки:

-300 гр телятины

-2 головки репчатого лука (1 для варки, 1 для жарки)

-соль, перец