https://news.day.az/unusual/1454860.html Как испечь блины, чтобы ни один из них не пострадал? - ВИДЕО
Необходимые ингредиенты (на 20 блинов):
Для начинки:
Как испечь блины, чтобы ни один из них не пострадал? - ВИДЕО
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом блинов, с которым ни один блин не пострадает.
Необходимые ингредиенты (на 20 блинов):
- 500 мл молока
- 3 яйца
- 200 гр муки
- 2 -3 ст.л. сахарного песка
- 3 ст.л растительного масла
-щедрая щепотка соли
Для начинки:
-300 гр телятины
-2 головки репчатого лука (1 для варки, 1 для жарки)
-соль, перец
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