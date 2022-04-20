4 норматива заботы родителей о детях

Блогер Айсель Агаева-Мирзоева поделилась на своей странице в Instagram публикацией, в которой рассказывает подписчикам четырьмя нормативами заботы родителей о детях.

Уровень шума для детей. К сожалению, самый игнорируемый фактор в нашей стране. Громкость, на которой проводятся детские дни рождения, свадьбы, на которые берут даже младенцев, сравнима разве что с рок-концертом. Разрешенный уровень шума для малышей до 80 дБ, а уровень шума на наших празднествах - около 150.

Количество экранного/гаджет времени - да, на это тоже есть лимит. Мерцание экранов, которое незаметно глазам, но воспринимается нервами, влияет на гипоталамус. Раннее использование гаджетов может привести к задержке когнитивных функций, нарушению обучения, нарушению саморегуляции и ухудшению характера (все мы знаем, как дети становятся капризными после мультиков). Не говоря уже о зрении, осанке и зависимости от игр/мультиков.

Чистота ротовой полости. Тут правило одно и не приемлет вариантов. Как только появляются зубы, их надо чистить. Мягкой марлевой салфеточкой или силиконовым напалечником. К сожалению, распространено мнение, что малышам не нужно чистить зубы, что молочные зубы все портятся всё равно. Это в корне неверно, так как изначальный уход за зубками формирует здоровую экосистему всей полости рта, чтобы в дальнейшем избежать кариеса.

Чтение книг. Читать никогда не рано. Можно начинать с беременности - чтобы ребенок слышал голос мамы. А для развития ребенка можно начинать прямо с рождения. Ребенок будет постоянно слышать правильную речь, постепенно у него сформируется понимание предложений. Раннее чтение помогает детям раньше начинать говорить.