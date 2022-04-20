В НАСА запланировали тщательно исследовать Уран

В последнем докладе Национальной академии наук НАСА озвучило цели новой космической миссии, где одной из ключевых задач стало тщательное исследование Урана и, возможно, его спутников. Полный отчет доступен на официальном сайте Национальной академии наук, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый и единственный полет к Урану был совершен в 1986 году, тогда аппарат НАСА смог пролететь мимо орбиты планеты. Старт нового исследования планируется осуществить в 2031 году на ракете Falcon Heavy. В космическую экспедицию помимо ракеты отправятся орбитальный аппарат, который сможет сохранять работоспособность на протяжении нескольких лет, а также зонд, который должны погрузить в атмосферу планеты для изучения местных ветров, состоящих из гелия, водорода и метана. В задачи миссии входит изучение необычной орбиты Урана и, если в бюджете США найдутся около четырех миллиардов долларов, 27 спутников.