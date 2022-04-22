10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей

Десятилетняя австралийская школьница Пикси Кертис создала собственную бизнес-империю и заработала миллионы долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что девочка с помощью матери Рокси Кертис запустила компанию по продаже детских игрушек и одежды Pixie's Pixs и стала ее лицом. В первый же месяц бизнес принес доход в размере 200 000 долларов. "Дело стало настолько успешным, что Пикси может уйти на пенсию в 15 лет", - иронично отметила женщина.

Сообщается, что в данный момент семья Кертис живет в доме за 6,6 млн долларов. Кроме того, 10-летняя блогерша имеет в распоряжении несколько элитных автомобилей, на которые потрачено более 250 000 долларов. В гардеробе маленькой миллионерши собрана одежда таких известных люксовых брендов, как Balmain, Fendi, Prada и Balenciaga.