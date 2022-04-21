Названа приправа с более 300 полезных свойств

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что горчицу около трех тысяч лет используют как приправу. Он также рассказал о полезных свойствах этого продукта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт назвал горчицу приправой, у которой есть более 300 полезных свойств. Так, ее острые сорта обладают антисептическим и антигельминтным эффектом.

"Почти три тысячи лет этот продукт присутствует на столах людей. Первое, почему начали применять горчицу, - ее антисептические и антигельминтные свойства. Именно горчицу подавали к рыбе, чтобы защитить кишечник от гельминтозов. Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций", - объяснил он.

Менее острые виды горчицы улучшают работу пищеварительной системы, усиливая выработку желудочного сока. В результате этого организм эффективнее усваивает тяжелую пищу.

Золотарев добавил, что горчица расширяет сосуды и снижает артериальное давление.

"Если у человека было повышенное давление, происходит его нормализация. Если мы говорим о гипотониках, здесь либо никакого эффекта не проявляется, либо человек может вспотеть, давление еще чуть снизится", - отметил диетолог. Он призвал с осторожностью относиться к горчице пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.