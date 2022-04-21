При строительстве в Таллине было обнаружено 700-летнее судно Ганзейского союза

Прекрасно сохранившийся 700-летний корабль был обнаружен в районе порта Таллина, неподалеку от бывшего устья ныне уже не существующей реки Хярьяпеа. Он принадлежал купцам Ганзейского союза - мощной торговой организации, возникшей в 1356 году и протянувшейся от Англии до России. Судно было найдено во время проведения строительных работ в эстонской столице всего в полутора метрах от поверхности земли, сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобные находки случаются довольно редко - что-то отдаленно похожее, но сохранившееся гораздо хуже было найдено в Германии в 1962 году - это так называемый Бременский ког конца XIV века, на восстановление которого ушло 18 лет, а публике его стали показывать лишь спустя 40 лет. Сейчас он демонстрируется в Немецком музее судоходства в Бремерхафене.

"Это очень хорошо сохранившаяся находка по сравнению с Бременским когом, - заявил археолог Михкель Таммет, наблюдавший за раскопками. - Длина этого корабля - 24 м, ширина - 9 м. Сохранились также трехметровые борта и днище корабля. Он был сложен из массивных дубовых бревен и досок, а для герметизации обшивки использовалась шерсть животных и смола. Мы нашли этот материал, используемый для конопачения, также мы нашли некоторые инструменты и фрагменты средневековой кожаной обуви. Раскопки продолжаются, мы надеемся найти еще что-то интересное".

Дендрохронологический метод определения возраста корабельных бревен по древесным кольцам дал точную дату изготовления судна - 1298 год, то есть оно на 82 года старше, чем Бременский ког. До XVIII века район, где был обнаружен этот корабль, находился под водой, 800 лет назад уровень воды здесь был примерно два метра. Представитель эстонской компании EHC Lootsi OÜ подтвердил, что судно было найдено на их участке, однако не дал никаких дополнительных комментариев. По всей видимости, находка судна задержит завершение строительства нового офисного здания на два месяца, сообщают эстонские СМИ.