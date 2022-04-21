Как покупать одежду, чтобы не случалось «нечего надеть»?

Российский стилист, предприниматель, основательница проекта "Школа Шопинга" Татьяна Тимофеева поделилась на своей странице в Instagram секретами покупок одежды, чтобы не случалось "нечего надеть".

- Придирчиво и с меньшим количеством эмоций, а то и вовсе без них

- Качественные вещи станут дороже. А приоритетом покупателей будет качество. Покупка дешевых, но одноразовых вещей, наконец, будет признана не рентабельной

- Мы перестанем покупать ненужные дубли: пятые джинсы, десятую футболку...

- Мы будем покупать вещи для серьезных отношений, которые будут нашими любимыми. Вещь должна быть wow, чтобы мы ее купили: функциональной, интересной, уместной, производительной с точки зрения комплектов, которые мы можем с ней создать, вне времени и моды

- Мы будем бережнее носить и внимательнее ухаживать за одеждой, чтобы продлить срок ее службы

- Те, у кого "полный шкаф, носить нечего", вместо совершения новых покупок наведут в нем порядок и найдут десятки красивых сочетаний, осознав на что способен текущий гардероб

- Те, кто не занимался гардеробом, либо так и не начнут, особенно при условии природной незаинтересованности в оформлении своей внешности (это ок, люди разные), либо будут осознанно собирать капсулу, в которой все вещи сочетаются между собой и нет лишних и случайных вещей

- Мы будем регулировать количество вещей не только во имя рационального использования денег, но и ради пространства в домах, которое нам приходится убирать и обслуживать. Бесполезные вещи - зря потраченные деньги, время и место. А также чувство вины и угнетающие состояния, которые ведут к сливу энергии и понижению самооценки

- Те, кто будет вхож в оффлайн мир, особенно по работе и в тех профессиях, где важна самопрезентация, будет внимательнее относится к внешнему виду. Уметь нравиться, производить нужное впечатление, вызывать доверие и симпатию будет конкурентным преимуществом. На рынке освободится большое количество профессионалов и на одну должность будут претендовать десятки квалифицированных людей. Транслировать грамотный по всем фронтам месседж будет выгодно как никогда. Лайк и дислайк с первого взгляда