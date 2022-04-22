https://news.day.az/unusual/1455506.html Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок - ВИДЕО
Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок - ВИДЕО
Мужчина построил на заднем дворе своего дома впечатляющую гоночную трассу для игрушечных машинок известного бренда Hot Wheels. Трасса снабжена различными водными горками и своеобразными миниатюрными водопадами, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
В ходе постройки трассы автор задействовал пластиковые трубы, лестницы, палочки от мороженого, верёвки, магниты, игрушки, блоки от Jenga и многое другое. Для создания залитых водой участков потребовалось шесть насосов и несколько сотен литров воды.
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