Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок
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Мужчина построил на заднем дворе своего дома впечатляющую гоночную трассу для игрушечных машинок известного бренда Hot Wheels. Трасса снабжена различными водными горками и своеобразными миниатюрными водопадами, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

В ходе постройки трассы автор задействовал пластиковые трубы, лестницы, палочки от мороженого, верёвки, магниты, игрушки, блоки от Jenga и многое другое. Для создания залитых водой участков потребовалось шесть насосов и несколько сотен литров воды.