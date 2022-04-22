Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок

Мужчина построил на заднем дворе своего дома впечатляющую гоночную трассу для игрушечных машинок известного бренда Hot Wheels. Трасса снабжена различными водными горками и своеобразными миниатюрными водопадами, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

В ходе постройки трассы автор задействовал пластиковые трубы, лестницы, палочки от мороженого, верёвки, магниты, игрушки, блоки от Jenga и многое другое. Для создания залитых водой участков потребовалось шесть насосов и несколько сотен литров воды.