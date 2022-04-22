Неудачливый велосипедист попал в прямой эфир выпуска новостей

Велоэкстремал попытался продемонстрировать зрелищный трюк, который закончился полным провалом, передает Day.Az.

Впрочем оператор колумбийского телевидения не стал снимать последствия и мучения велосипедиста и продолжил запечатлевать журналиста. Спустя несколько секунд неудачливый трюкач сам появился в кадре и, как ни в чём не бывало, скрылся из вида.

Ранее, несколько лет назад, индийский работник новостного агентства, ведущий репортаж с середины дороги, стал причиной курьёзной аварии в исполнении мотоциклиста и его пассажира.

Rai77