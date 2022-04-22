https://news.day.az/unusual/1455583.html Неудачливый велосипедист попал в прямой эфир выпуска новостей - ВИДЕО
Неудачливый велосипедист попал в прямой эфир выпуска новостей - ВИДЕО
Велоэкстремал попытался продемонстрировать зрелищный трюк, который закончился полным провалом, передает Day.Az.
Впрочем оператор колумбийского телевидения не стал снимать последствия и мучения велосипедиста и продолжил запечатлевать журналиста. Спустя несколько секунд неудачливый трюкач сам появился в кадре и, как ни в чём не бывало, скрылся из вида.
Ранее, несколько лет назад, индийский работник новостного агентства, ведущий репортаж с середины дороги, стал причиной курьёзной аварии в исполнении мотоциклиста и его пассажира.
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