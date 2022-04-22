Мясников рассказал, как справляться с агрессией без вреда

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" главный теледоктор страны дал несколько советов о том, как справляться с агрессией так, чтобы это не вредило ни самому человеку, ни окружающим, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Но перед тем, как поделиться своим опытом на эту тему, Александр Мясников вспомнил теорию своего дедушки - врача, академика АМН СССР Александра Мясникова, который считал, что гипертония - это болезнь неотреагированных эмоций.

Дело в том, что цивилизованному человеку приходится все время сдерживать свою реакцию на стрессовые ситуации, быть то конфликт с начальником или обстоятельства непреодолимой силы. Современные люди не могут действовать как первобытные предки по принципу: "Бей или беги". А реакции организма на стресс остались все те же. Неконтролируемый выброс гормонов, учащенный пульс, повышенное давление.

В сегодняшних реалиях, как считает Мясников, важно, чтобы рядом был любящий человек, которому можно пожаловаться на свои проблемы. А еще доктор посоветовал всегда думать о последствиях своих слов и поступков.

При этом, по словам ведущего, нужно помнить, что никогда не бывает ровного и спокойного будущего, как бы этого ни хотелось. Обстоятельства всегда берут верх, когда их боишься. Чтобы этого не произошло, важно оставаться человеком и чувствовать себя хозяином своей судьбы.