Ученые напечатали на 3D-принтере самый вкусный шоколад

Ученые из Университета Амстердама, используя технологию трехмерной печати, создали шоколад, который уже прозвали самым вкусным в мире. Одним из факторов, влияющих на вкусовое восприятие шоколада, является его способность хрустеть при откусывании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые догадались, что технологии, применяемые при создании так называемых метаматериалов, могут улучшить структуру высококачественного шоколада с помощью добавления в нее большего числа трещин и сложных структур в виде буквы S.

В статье опубликованной в журнале Soft Matter, авторы показали, что введение в структуру шоколада особых анизотропных структур, влияющих на его прочность в разных направлениях, также улучшает вкусовые свойства.

В работе ученые показали, что, используя специально разработанную математическую модель, они могут оптимизировать определенные формы шоколада, чтобы он имел различный предел на излом в разных направлениях при укусе.