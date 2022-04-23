Врач предупредила о вреде популярного завтрака

При проблемах с почками, лишним весом или артериальным давлением лучше не есть за завтраком круассаны с начинкой и кофе, сообщила врач-диетолог Анна Белоусова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так называемый традиционный французский завтрак подходит далеко не всем. Он не принесет пользы при развитии гипертонии, навредит людям, страдающим от хронических заболеваний почек и тем, кто имеет проблемы с лишим весом.

"Если подходить с врачебной точки зрения, то идеальный завтрак - это сочетание медленных углеводов, которые позволят нам обеспечить энергией наш день, и белка", - отметила врач.

Заменить вредную еду специалист рекомендует кашами на молоке или кефире. Зерновые продукты Белоусова назвала идеальными для завтрака, их можно употреблять без опасений в течение длительного времени.