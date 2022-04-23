Семейный психолог-консультант Владимир Зуев рассказал женской части своих подписчиков на своей странице в Instagram как вселить уверенность в мужчину.

"Хвалите своего мужа! Редко такое пишу, чаще это послание адресовано на женщин, но пришло время отбалансировать.



Существует правило - один раз покритиковали и пять раз похвалили. А если мужчина устроен тонко, то лучше семь раз. Тоже самое и с детьми.



- Никогда не говорите о муже плохо, особенно посторонним людям.



- Помните, что женщина достойна того мужчины, который находится с ней рядом и то, как вы презентуете супруга, говорит о вашем женском качестве.



- Не забывайте - за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Не путайте с сильной!



- Пусть ваш мужчина спешит домой, потому что для него это место силы, отдыха и вдохновения! А не задерживается на работе и избегает Вас!", - советует психолог.