Дэвид Бекхэм поделился морковкой с кроликом
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Бывший профессиональный футболист английского происхождения Дэвид Бекхэм поделился на своей странице в Instagram трогательным видео, на котором он держит морковку во рту, а домашний кролик Коко грызет лакомство с другого конца.