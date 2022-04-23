https://news.day.az/unusual/1455946.html Дэвид Бекхэм поделился морковкой с кроликом - трогательное ВИДЕО
Дэвид Бекхэм поделился морковкой с кроликом - трогательное ВИДЕО
Бывший профессиональный футболист английского происхождения Дэвид Бекхэм поделился на своей странице в Instagram трогательным видео, на котором он держит морковку во рту, а домашний кролик Коко грызет лакомство с другого конца.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре