Найден способ замедлить старение с помощью ходьбы

Исследователи из Университета Лестера нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы. Выводы описаны в статье, опубликованной в журнале Communications Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы ученые проанализировали данные 400 тысяч британцев и выявили, что быстрый темп ходьбы связан с более длинными теломерами. Они представляют собой участки на кончиках хромосом, которые защищают их от повреждения. При процессе деления клетки теломеры становятся короче - до тех пор, пока не станут короткими настолько, что клетка больше не сможет делиться. Это называется клеточным старением.

Полученные результаты подтверждают более ранние предположения специалистов, что между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения имеется связь. По подсчетам ученых, быстрый шаг в течение всей жизни позволит сократить биологическое старение до 16 лет.