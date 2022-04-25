https://news.day.az/unusual/1456326.html Умерла самая пожилая жительница планеты
Умерла самая пожилая жительница планеты
Самая пожилая женщина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса японка Канэ Танака умерла на 120-м году жизни. Об этом 25 апреля сообщил японский телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Женщина с 2005 года проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока. В январе Танака отметила свой 119-й день рождения.
Японка родилась 2 января 1903 года, во время Второй мировой войны она потеряла супруга и старшего сына. Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. В 1970-х женщина вышла на пенсию и несколько раз побывала в США.
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