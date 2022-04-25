Четыре растительных масла, которые содержат токсины, вызывающие рак

Ученые университета Де Монфорта провели исследование растительных масел и назвали те из них, которые при нагревании выделяют токсины, повышающие риск развития разных видов рака. Речь идет о подсолнечном, кукурузном, соевом и пальмовом маслах, сообщает британское издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты советуют по-минимуму использовать эти масла при жарке, так как содержание токсинов в блюдах, приготовленных на этих маслах в 200 раз выше нормы, рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения.

Наиболее безопасными для организма при нагревании ученые признали оливковое, кокосовое и рапсовое масла.