https://news.day.az/unusual/1456418.html Четыре растительных масла, которые содержат токсины, вызывающие рак - СПИСОК
Четыре растительных масла, которые содержат токсины, вызывающие рак - СПИСОК
Ученые университета Де Монфорта провели исследование растительных масел и назвали те из них, которые при нагревании выделяют токсины, повышающие риск развития разных видов рака. Речь идет о подсолнечном, кукурузном, соевом и пальмовом маслах, сообщает британское издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалисты советуют по-минимуму использовать эти масла при жарке, так как содержание токсинов в блюдах, приготовленных на этих маслах в 200 раз выше нормы, рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения.
Наиболее безопасными для организма при нагревании ученые признали оливковое, кокосовое и рапсовое масла.
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