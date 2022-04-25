Врач назвала два простых продукта для поднятия иммунитета

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько дешевых продуктов, которые могут поднять иммунитет и улучшить общее состояние организма, об этом она рассказала в интервью kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист советует заменить дорогой лосось или семгу на более дешевую рыбу. Для восполнения запасов жирных кислот, которые влияют на уровень витамина D, состояние костей и кожи, можно покупать обычную сельдь. Желательно употреблять такую рыбу без добавления соли, специя поднимает давление и противопоказана гипертоникам. Также можно включить в рацион печень трески.

"По количеству витамина D печень трески значительно превосходит самые лучшие виды лосося", - отметила диетолог.

Богатейшим источником витамина С является квашеная капуста, к тому же, продукт является одновременно пробиотиком и пребиотиком, нормализует пищеварение и положительно влияет на иммунную систему.

"В процессе брожения в ней образуются органические кислоты и размножаются бифидо и лактобактерии, очень полезные для нашего микробиома. Квашеная капуста положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы", - подчеркнула диетолог.