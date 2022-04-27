Американцы научились передавать энергию по воздуху

Инженеры научной лаборатории ВМС США добились беспроводной передачи энергии мощностью 1,6 киловатта на расстояние в километр. Они использовали микроволновое излучение. Технологию планируют применять для передачи энергии из космоса на Землю, передает Day.Az со ссылкой на N+1.

Отмечается, что ВВС США и Northrop Grumman еще в 2018 году начали разработку технологий для спутника, который мог бы снабжать энергией удаленные военные базы. В прошлом году даже был продемонстрирован прототип солнечной панели с интегрированной передающей антенной.

Подобными работами занимается научная лаборатория ВМС США. Были испытаны излучающая и принимающая антенны. Такая система может передавать энергию на расстояние одного километра с указанной выше пиковой мощностью.