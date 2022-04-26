Дэвид Бекхэм начал разводить пчел

Дэвид Бекхэм вернулся к сельской жизни, пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После длительного пребывания в Майами бывший футболист перебрался в Великобританию и погрузился в сельскую жизнь. На днях бывший футболист выложил в соцсети серию фотографий и видео, на которых видно, как он ухаживает за пчелами в саду своего дома в Котсуолде.

"Привет, мои сладкие. Я дома... Я люблю весну", - подписал он снимок.

Бекхэм увлекся пчеловодством в самом начале пандемии коронавирусной инфекции: тогда он обзавелся ульями и стал разводить медоносных пчел. В течение последних полутора лет спортсмен делился своими успехами с подписчиками.

По информации близкого к семье источника, Дэвид планировал превратить свое хобби в бизнес и выпускать органический мед под брендами D Bee, Seven Honey и Goldenbees.

"Пчеловодство началось как забавное хобби на изоляции, но сегодня Дэвид нашел в нем отдушину от сумасшедшей жизни в Лондоне и Майами", - сказал он.