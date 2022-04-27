Противостояние отважной утки с ястребом

Житель города Овьедо (округ Семинол, штат Флорида, США), прокладывающий на автомобиле свой маршрут по населённому пункту, успел запечатлеть противостояние пернатой мамаши с ястребом, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Глава переходившего автодорогу утиного семейства, увидев приближающегося хищника, не позволила ему унести двух своих птенцов и атаковала грозного противника. Судя по кадрам видеозаписи, ястреб не успел улететь от грозной утки и бросив добычу, вынужден был спасать своё оперение и ретироваться в безопасное место.