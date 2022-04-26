Нелепая попытка оседлать лощадь

Приятель экстремала запечатлел крайне неудачную попытку оседлать лошадь, которая не оставила ни единого шанса самоуверенному жокею, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Главный герой трагикомичного сюжета не успел запрыгнуть на ретивого скакуна, который не подпустил неудачливого всадника к себе. Молодой человек в стиле кунг-фу совершил болезненное приземление и, со слов автора видео, чуть позже самостоятельно поднялся на ноги.