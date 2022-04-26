Секретный рецепт идеальных куриных котлет

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram секретным рецептом идеальных куриных котлет с наинежнейшим мясом, кроющимся под хрустящей румяной корочкой.

Необходимые ингредиенты:

- 500-600 гр куриного филе

- 1 средняя головка репчатого лука

- 1 куриное яйцо

- 2 ломтя белого хлеба

- 100 мл сливок (20% или 30%)

- 80 гр сливочного масла (оно играет во вкусной истории главную роль

- Соль, перец по вкусу

- Панировочные сухари

- Растительное масло для жарки

1. Ломти хлеба замочить в сливках.

2. Перемолоть через мясорубку куриное филе, лук. В конце пропустить смоченные в сливках ломти хлеба.

3. Добавить к фаршу, ВНИМАНИЕ, совсем-совсем размягченное сливочное масло, заправить солью, перцем и хорошенько вымесить фарш руками. Накрыть мисочку плёнкой и убрать в холодильник минут на 20-30 (из охлажденного фарша намного легче формировать котлеты!)

4. Далее сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях, разложить на доске и затем обжарить котлетки на разогретом подсолнечном масле с двух сторон на среднем огне.