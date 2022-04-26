Секретный рецепт идеальных куриных котлет - ФОТО
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram секретным рецептом идеальных куриных котлет с наинежнейшим мясом, кроющимся под хрустящей румяной корочкой.
Необходимые ингредиенты:
- 500-600 гр куриного филе
- 1 средняя головка репчатого лука
- 1 куриное яйцо
- 2 ломтя белого хлеба
- 100 мл сливок (20% или 30%)
- 80 гр сливочного масла (оно играет во вкусной истории главную роль
- Соль, перец по вкусу
- Панировочные сухари
- Растительное масло для жарки
1. Ломти хлеба замочить в сливках.
2. Перемолоть через мясорубку куриное филе, лук. В конце пропустить смоченные в сливках ломти хлеба.
3. Добавить к фаршу, ВНИМАНИЕ, совсем-совсем размягченное сливочное масло, заправить солью, перцем и хорошенько вымесить фарш руками. Накрыть мисочку плёнкой и убрать в холодильник минут на 20-30 (из охлажденного фарша намного легче формировать котлеты!)
4. Далее сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях, разложить на доске и затем обжарить котлетки на разогретом подсолнечном масле с двух сторон на среднем огне.
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