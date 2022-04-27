Назван лучший способ получения энергии на Марсе

Солнечная энергия лучше подходит для исследования Марса, чем ядерная. Статья об этом опубликована в Frontiers in Astronomy and Space Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сравнили два типа пилотируемых миссий, проанализировав их целиком. В одной из моделей основным источником электричества на поверхности планеты служил портативный ядерный реактор, в другом - солнечные панели. Исследовали учли полную массу энергетического оборудования, необходимую для шести человек в обоих случаях.

Выяснилось, что при размещении на экваторе наиболее эффективной системой являются фотоэлементы, запасающие энергию с помощью сжатого водорода. Днем аппаратура будет разделять воду на кислород и водород, а ночью получать из них электричество в топливных элементах. Для этого потребуется 8,3 тонны оборудования, против 9,5 при использовании атомной энергии. В высоких широтах ядерная энергия начинает выигрывать у солнечной, но на половине марсианской поверхности фотоэлементы предпочтительнее.

Чтобы выяснить это, ученые из Калифорнийский университета в Беркли учли в модели множество факторов, включая яркость Солнца, плотности атмосферы и пыли, температуру воздуха и поверхности днем и ночью.