Самцы пауков-кругопрядов катапультируются после спаривания, чтобы их не съели

Пауки-кругопряды вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 см в секунду, передает Day.Az со ссылкой на TJournal.

Группе китайских ученых удалось заснять момент катапультирования самца вида Philoponella prominens сразу после спаривания. Самцы прижимаются кончиками передних ног к телу самки, а затем используют гидравлическое давление, чтобы выпрямить суставы и быстро отпрыгнуть.

Специалисты понаблюдали за 155 успешными брачными ритуалами: 152 самца успешно катапультировались, остальных троих съели самки. Они также съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.

Philoponella prominens - социальный вид пауков, обитающий в Японии и Корее. До 300 особей могут собраться вместе, чтобы сплести целый район паутины.