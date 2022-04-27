Археологи опровергли теорию о ранней миграции людей в Северную Америку

Американские ученые опровергли теорию, свидетельствующую о чрезвычайно ранней миграции людей в Северную Америку - еще до появления Берингии и сухопутного моста 14,2 тыс. лет назад, по которому из Евразии в Америку, согласно современным данным, и попали первые азиатские охотники-собиратели. Новое исследование, проведенное под руководством профессора факультета антропологии Университета Вайоминга Тодда Суровелла, показало, что прежние доказательства прибытия "самых ранних американцев" были неверно истолкованы. Статья об этом опубликована в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Убедительных археологических доказательств присутствия человека в Америке ранее 4,2 тыс. лет назад пока не обнаружено", - утверждают авторы статьи после анализа археологических захоронений в Техасе и Айдахо. Прежде несколько независимых групп исследователей заявляли о том, что люди могли прибыть на американский континент 20 тыс. лет назад и даже раньше, однако датировка их находок не была достаточно убедительной.

Новая работа базируется на моделировании стратиграфического смешения многокомпонентных археологических памятников, позволяющем устанавливать признаки стратиграфической целостности в послойном распределении артефактов. На основе этих моделей удалось собрать убедительную статистику и вывести так называемый индекс видимой стратиграфической целостности, который авторы статьи применили к предполагаемым археологическим памятникам возрастом до 13 тыс. лет и более к северу и югу от континентальных ледяных щитов. Выяснилось, что многочисленные стоянки раннего берингийского периода, датируемые 13-14,2 тыс. до н.э., демонстрируют однозначную стратиграфическую целостность, причем признаки нарушения археологических компонентов не проявляются к югу от ледяных щитов до появления культуры Кловис - археологической культуры каменного века Северной и Центральной Америки людей, прибывших через нынешний Берингов пролив. Эти результаты подтверждают относительно позднюю дату появления первых жителей Америки.