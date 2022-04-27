Доктор Агапкин поделился рецептом суперполезного паштета

Печень - это прекрасная альтернатива дорогому: она стоит дешевле, а пользы содержит намного больше. О том, почему этот продукт незаменим, в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказали Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отметил диетолог Михаил Гинзбург, печень - это один из важнейших органов в организме любого животного. Поэтому она накапливает все самое полезное, что есть: витамины, микроэлементы. В свой рацион необходимо включать как куриную и говяжью, так и печень трески.

"А потом она передает это нам", - говорит врач.

По словам Гинзбурга, печень - это лидер по содержанию витамина В12, который отвечает за омоложение, регенерацию и обновление клеток. Более того, он гарантирует восстановление центральной нервной системы и оказывает очень важное влияние на появление эритроцитов, а также защищает и от стресса.

"Недавно проводились исследования, в которых было показано что депрессия связана с дефицитом витамина В12. Но, главное, его очень просто устранить. Одна порция печени в неделю, и он исчезает. Также этот продукт содержит В1 и В3, которые тоже улучшают состояние нервной ткани. Помимо всего прочего недавнее исследование показало, что и деменция может быть следствием дефицита витамина В12", - рассказывает доктор Агапкин.

Железо, содержащееся в печени, усваивается гораздо лучше по сравнению с другими продуктами, например, с той же гречкой.

Многие игнорируют печень из-за ее специфического вкуса. Однако существует большое количество рецептов и способов приготовить из нее отличные блюда. У Сергея Агапкина есть один самый любимый и довольно простой, которым он поделился с телезрителями.

Итак, для паштета из печени трески понадобится просто набор продуктов: одна средняя луковица, одна средняя морковь, 500 мл воды, 50 г сливочного масла и 150-200 г печени трески. Овощи необходимо порезать и сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Когда они станут мягкими, добавить к ним сливочное масло. Затем перекладываем все в чащу, добавляем печень и пробиваем блендером. Всего несколько минут - и у вас на столе полезное и вкусное блюдо.