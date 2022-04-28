Названы опасные сочетания напитков и продуктов

Если есть белковые продукты вместе с быстрыми углеводами, в организме начнется брожение и нарушится усвоение белка. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева в разговоре с "Москвой 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель", - объяснила специалист.

По словам диетолога, также опасны сочетания некоторых напитков. Газировку вредно пить со спиртным.

"Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен", - добавила Королева.

Как отметила специалист, важно помнить о том, что кофе не рекомендуется сочетать ни с едой, ни с напитками. При совместном употреблении кофе с другими продуктами в организме не усвоятся магний, железо и фосфор.