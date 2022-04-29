Звучащую в «Волшебнике страны Оз» скрипку планируют продать за £14 млн

300-летняя скрипка, которая использовалась для записи главного трека Over The Rainbow, исполненного Джуди Гарленд в мюзикле "Волшебник страны Оз", может быть продана за £14 млн, это станет новым мировым аукционным рекордом для скрипки, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инструмент был изготовлен в 1714 году Антонио Страдивари. Он может стать самым дорогим в мире, предыдущий рекорд по стоимости скрипки был установлен в 2013 году - тогда за £10 млн была продана скрипка Vieuxtemps работы Джузеппе Гварнери.

Скрипку выставили на продажу в нью-йоркском аукционном доме Tarisio, специализирующемся на струнных инструментах. По словам директора Tarisio Карлоса Томе, "такой скрипки не было на аукционах уже несколько десятилетий". Более 40 лет ею владел скрипач Тоша Зайдель, написавший музыку к нескольким голливудским фильмам. После его смерти скрипка оказалась у ряда музыкантов в частных коллекциях.

Песня Over the Rainbow принесла "Волшебнику страны Оз" премию "Оскар" за лучший саундтрек.