Мужчина установил рекорд Гиннеса, проработав в одной компании 84 года

Житель Бразилии, работающий в одной компании уже 84 года, попал в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

100-летний Уолтер Ортманн устроился на работу в компанию Industrias Renaux SA 17 января 1938 года, когда ему было 15 лет. Свою карьеру мужчина начинал с должности помощника в отделе доставки, но с годами его повысили до менеджера по продажам. Эти 84 года бразилец ездил по всему миру, получал зарплату в девяти разных валютах.

"Вы должны любить свою работу", - прокомментировал Ортманн.

В 2022 году Уолтер был официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру в одной компании. Мужчина рад такому достижению и все еще не планирует выходить на пенсию, несмотря на свой возраст.

Вспоминая первые года работы, Уолтер говорит, что сегодня сотрудникам намного проще, чем 84 года назад. Главное, чтобы был мобильный телефон и выход в интернет - и можно вести дела из любой точки мира.

На вопрос, как можно столько лет оставаться активным и любить свое дело, Ортманн ответил не задумываясь. "Не сердитесь, делайте все с улыбкой. Не наживайте врагов, живите спокойно. Жизнь здесь, на Земле, - просто переходной этап", - сказал он.