В полярных льдах Марса заметили движение

Специалисты Палеонтологического института (PSI) в США заметили движение льда на снимках южного полюса Марса. Ранее считалось, что ледяной покров планеты неподвижен. Выводы наблюдений описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого ученые создали компьютерную модель, в которой постарались проследить климатические процессы, послужившие формированию "двойной" полярной шапки Марса, состоящей из сухого льда из углекислого газа и водяного льда.

В результате выяснилось, что существующая южная полярная шапка Марса не могла появиться из-за осадков CO2 из атмосферы на поверхность льда из воды, как ранее предполагалось. Исследователи объясняют это тем, что наиболее крупные залежи сухого льда находятся преимущественно в низинах рядом с полярным кругом, а не на возвышенностях. Однако ученые также заметили на снимках характерный рельеф, который оказался сжатыми грядами торосов и ледниковыми бассейнами, которые могут быть следствием движения горных ледников и крупных ледовых массивов на полюсе.