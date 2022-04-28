Раскрыта тайна сильнейших землетрясений в Антарктиде

Группа международных исследователей из Германии и Польши раскрыла тайну сильнейших землетрясений в Антарктиде. Выводы работы описаны в Communications Earth & Environment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Серия из сильнейших за всю историю наблюдений антарктических землетрясений началась в августе 2020 года в области спящего подводного вулкана Орка (пролив Брансфилд, 900 метров над морским дном) и прекратилась спустя три месяца.

Чтобы выяснить причину такой сильной сейсмической активности, ученые изучили данные двух сейсмических станций этого района. Они также исследовали информацию о смещении грунта в этой местности, которую удалось получить благодаря наземным станциям с GPS-трекерами и спутников с радарными изображениями Земли. Оказалось, что из-за смещения острова Кинг-Джорджа примерно на 11 сантиметров, что и привело к землетрясению. Послужила этому событию, предполагают ученые, магматическая интрузия.