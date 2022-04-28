Стилист назвала пять вещей, которые вышли из моды

Модный эксперт Клемми Филдсенд предостерегла от ношения чрезмерно яркой одежды, вещей с логотипами, обтягивающих джинсов, велюровых костюмов и излишне большого количества аксессуаров. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Брендированные вещи Gucci, Louis Vuitton и YSL заставляют вас выглядеть броско, как будто вы слишком стараетесь продемонстрировать свое богатство", - объяснила она.

По ее мнению, стоит придерживаться нейтральной цветовой палитры. Бежевые, темно-синие, серые и черные цвета в сочетании с белым создадут стильный образ, полагает стилист.

Про такие тренды нулевых, как велюр и джинсы скинни, Клемми Филдсенд советует забыть и вместо этого носить дорогой бархат и прямые фасоны брюк. Попытаться выделиться при помощи большого количества аксессуаров, по мнению модного эксперта, тоже не стоит.

"Чрезмерное количество аксессуаров делает ваш наряд слишком броским и старомодным. Придерживайтесь простого стиля с минимальным количеством украшений и не усложняйте образ, добавляя шляпу, резинку для волос, шарф, солнцезащитные очки, ремень и так далее", - сказала она.