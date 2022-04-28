KFC выпустила сумку

Американская сеть быстрого питания KFC выпустила модную коллекционную сумку, которая соответствует размерам фирменного сэндвича. Данная информация появилась в материале The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда бренда создала сумку-багет из итальянской кожи красного цвета с изображением основателя сети полковника Сандерса. Плечевой ремень дополняют подвески в виде первых букв названия ресторана. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись трендовой в 2000-х годах формой сумок, которую популяризовали модные дома Fendi, Gucci и Christian Dior. Утверждается, что аксессуар оснащен специальным изоляционным слоем, который сохранит сэндвичи теплыми.

Известно, что стоимость товара составляет 198 фунтов стерлингов. Отмечается, что вещь создана для британского рынка, а вся прибыль с продаж будет направлена в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.

По информации издания, аксессуар был выполнен вручную и является эксклюзивным. Количество произведенных экземпляров не раскрывается.