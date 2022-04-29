Названы самые популярные с начала года одежда и обувь

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду и обувь с начала 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, самым частым запросом женской аудитории в первом квартале текущего года стали сапоги гонконгского бренда Naked Wolfe. При этом на втором и третьем местах оказались угги высотой до щиколотки UGG Classic ultra mini boot и мини-юбка итальянской марки Miu Miu. Кроме того, в десятку лидеров вошли кроссовки New Balance 327 и туфли на платформе Valentino Garavani Tan-go.

В то же время у мужчин наибольшим спросом пользовались кроссовки New Balance P550 Aimé Leon Dore, наплечная сумка Prada треугольной формы и куртка The North Face 1996 Retro Nuptse.

Чтобы найти самые популярные предметы гардероба в мире, алгоритмы платформы Lyst фильтруют более восьми миллионов товаров. Результаты формируются исходя из количества упоминаний в социальных сетях, поисковых запросов и просмотров страниц, а также в зависимости от числа взаимодействий с ассортиментом и продаж в данном приложении.