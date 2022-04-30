Гигантский потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

По данным НАСА, гигантский потенциально опасный астероид, который пролетел мимо Земли в четверг, 28 апреля. Астероид, названный 418135 (2008 AG33), имеет размер от 350 до 780 метров, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Пролетая мимо нашей планеты, он двигался со скоростью 37 400 км/ч, то есть примерно в 30 раз быстрее скорости звука. При этом он прошёл на расстоянии 3,2 млн километров, что примерно в восемь раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Это может показаться большим расстоянием, но космические наблюдатели утверждают, что по космическим меркам это совсем рядом.

НАСА помечает любой космический объект, приближающийся к Земле на расстояние 193 млн километров как "околоземный объект", а любой быстродвижущийся объект в пределах 7,5 млн километров называют "потенциально опасным". После того как объекты помечены, астрономы внимательно следят за ними, выискивая любые отклонения от их прогнозируемой траектории, которые могут привести к их столкновению с Землей.

Приближающийся такой астероид был впервые обнаружен 12 января 2008 года исследователями в обсерватории Mt. Lemmon SkyCenter в Аризоне. Он пролетел мимо Земли последний раз 1 марта 2015 года, приближаясь примерно каждые семь лет. Следующий близкий пролет, по прогнозам, произойдет 25 мая 2029 года.

А вот астероид 467460 (2006 JF42), который имеет предполагаемый диаметр от 380 до 860 м и будет двигаться со скоростью примерно 40 700 км/ч, пролетит мимо нас 9 мая 2022.

Кстати, космические агентства по всему миру уже работают над способами возможного изменения курса астероидов, которые могут угрожать Земле. 24 ноября 2021 года НАСА запустило космический корабль в рамках своей миссии по испытанию двойного астероидного перенаправления , которая планирует перенаправить неопасный астероид, сбив его с курса