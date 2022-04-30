Диетолог назвала два вида самого полезного шашлыка

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми полезными являются куриный шашлык и рыбный, это наиболее легкие и богатые витаминами варианты данного блюда. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Все-таки самый безопасный - это куриный шашлык. Если это будет курица без кожи, приготовленная не на сильном огне, либо рыба - отличный выбор для шашлыка. Это может быть семга или форель. Они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими витаминами, которые необходимы человеку. Также это может быть белая рыба, приготовленная на мангале целиком, например, сибас или дорада", - рассказала диетолог.

Она отметил, что другие виды шашлыка являются менее безопасными, ведь жареное мясо наносит вред здоровью многие людей. В частности тем, у кого наблюдаются заболевания желудочно-кишечного тракта.