На Марсе обнаружены следы вулканических разломов, похожих на земные грабены

Царапины и борозды на марсианской поверхности, выглядящие так, будто реголит на планете прочертил гигантский ноготь, имеют вулканическое происхождение. Такой вывод был сделан специалистами Европейского космического агентства после изучения снимков, полученных орбитальной станцией Mars Express, изучающей Марс с 2003 года, сообщает портал ESA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, подобные разломы, получившие наименование Tantalus Fossae (Танталовы борозды), связаны с активностью вулкана Альба Монс, расположенного к западу от местности, запечатленной на новых снимках. Земными аналогами этих борозд можно считать грабены, которые образуются в ходе подъема горных хребтов. По мере того как вулканическая активность разрывала марсианскую поверхность, вокруг центрального пика образовывались параллельные линии разломов: часть материала опускалась в образовавшееся пустое пространство и возникали подобные геологические особенности.

Геологи отмечают, что грабены образуют "неполное кольцо" вокруг центрального пика Альба Монс и простираются на расстояние до 1000 км. В некоторых местах они достигают глубины 350 м. По данным ESA, разломы, отображаемые на новых снимках, скорее всего, образовывались один за другим в течение длительного периода геологической активности, а не все вместе единовременно. Северная часть обладает гораздо менее выраженным рельефом по сравнению с южной - местами она на целых три километра ниже южной.

Высота Альба Монс составляет 6,8 км. По сравнению со своим соседом, гигантской 26-километровой горой Олимп, Альба Монс кажется приплюснутым карликом с гораздо более пологими склонами, тем не менее этот вулкан сопоставим по высоте с величайшей земной горой Эверест, высота которой составляет 8,8 км.