Названо съедобное растение, снижающее уровень холестерина

Благодаря растительным волокнам и витаминам употребление щавеля поддерживает иммунную систему и способствует избавлению от плохого холестерина, сообщила АГН "Москва" врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Ольга Аришева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Листья этого растения богаты фолиевой кислотой, калием, магнием и железом. Регулярное употребление щавеля помогает сохранить эластичность сосудов, а благодаря клетчатке организм избавляется от излишков холестерина в крови. Также специалист рекомендует есть щавель для борьбы с авитаминозом.

"В зелени щавеля содержится много минералов, витаминов и кислот (аскорбиновая и щавелевая), поэтому он оправданно считается отличным средством для борьбы с весенним авитаминозом. Суточную норму щавеля назвать сложно, но если употреблять свежий продукт, то его трудно съесть очень много из-за его кислого вкуса", - сообщила врач.

Гастроэнтеролог напомнила, что от щавеля лучше отказаться людям с мочекаменной болезнью или гастритом. Также его не стоит давать детям до трех лет.