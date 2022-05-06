В Малайзии нашли загадочную обезьяну

На острове Борнео ученые нашли загадочную обезьяну, которая может быть редким гибридом двух дальнеродственных видов - носачей (Nasalis larvatus) и серебристых лангуров (Trachypithecus cristatus), пишет Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Носачи крупнее лангуров - самцы могут достигать 76 см в высоту и весить до 24 кг. Лангуры - 56 см и 6,6 кг. Поэтому ученые считают, что носачи могут вытеснять более мелких самцов вида, конкурирующего за пространство в джунглях.

Гибриды встречаются достаточно часто, но обычно они происходят от двух близкородственных видов. Появление на свет загадочной обезьяны - всего лишь второй зафиксированный случай межродовой гибридизации диких приматов.

Кроме того, гибриды чаще всего бесплодны из-за сбоя в работе хромосома. Но эта обезьяна попала в объектив фотографа вместе с детенышем. У самки увеличены молочные железы - значит, она кормила его грудью.

Ученые рассчитывают, что вскоре смогут взять ДНК гибрида и получить ответы на все свои вопросы. Пока же они говорят, что появление этого животного - тревожный сигнал о возможном нарушении баланса экосистемы.