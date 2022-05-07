Под Антарктидой найдены огромные объемы воды

Американские исследователи выяснили, что Антарктида скрывает огромное количество воды, погребенной подо льдами. Для поисков движущейся воды под ледниками, расположенными в Западной Антарктиде и постепенно сползающими в океан, Хлоя Густафсон из Калифорнийского университета в Сан-Диего и ее коллеги воспользовались данными по сейсмической активности в этом регионе и распределению электромагнитных полей. Статья об этом опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые и раньше подозревали, что подо льдами Антарктиды могут быть обильные грунтовые воды, однако до сих пор не было убедительных данных, подтверждающих это предположение. "Ледяные потоки ответственны за то, что 90% льда Антарктиды выносится на ее окраины, поэтому все это действительно чрезвычайно важно для понимания того, как лед Антарктиды в конечном итоге уходит в океан, - говорит Густафсон. - Это чем-то похоже на аттракционы с водяными горками: если в основании ледяного потока присутствует вода, то он может скользить по наклонной очень быстро, однако если воды там мало, то он еле движется".

Обычно под ледяными потоками исследователи обнаруживают неглубокие участки воды - от миллиметров до нескольких метров. Однако под ледяным потоком Уилланс, расположенным в юго-восточной части ледника Росса, Густафсон и ее коллеги обнаружили километровый слой отложений, насыщенных смесью пресной ледниковой и древней морской воды. Там содержится на порядок больше воды, чем в более мелких соседних бассейнах. Новое открытие будет иметь решающее значение для прогнозирования последствий изменения климата и скорости схода ледников.