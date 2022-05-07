Индия запустит станцию к Венере

Дели запланировал отправку автоматической межпланетной станции (АМС) к Венере в 2024 году, сообщаетТАСС, ссылаясь на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха, передает Day.Az.

"Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал", - сказал руководитель.

По его словам, запуск АМС запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту - на 2025-й. В противном случае миссия может быть запущена в 2031 году.

Сомнатх отметил, что при помощи АМС планируется изучить поверхность и атмосферу Венеры, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.