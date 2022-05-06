Диетолог рассказала о связи сыра с мигренями

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, кому лучше не есть сыр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления", - рассказала она "Москве 24".

Также сыр неполезен для людей с заболеваниями почек, так как при злоупотреблении этим продуктом в организме задерживается жидкость и нарушается пассаж мочи.

Отказаться от сыра или снизить его количество в рационе рекомендуется пациентам с мигренью. По словам диетолога, в составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигренозных проблем.

Людям без противопоказаний Королева посоветовала есть сыр максимум 3-4 раза в неделю и не забывать добавлять в рацион продукты растительного происхождения.