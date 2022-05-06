Названа неожиданная польза цветной капусты

Цветную капусту лучше есть в сыром виде, тепловая обработка разрушает особое вещество овоща, которое способно защитить организм от развития онкологических заболеваний, сообщил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Цветную капусту не стоит включать в рацион людям, страдающим от подагры, для остальных - это очень полезный продукт. Помимо витаминов и минералов, в овоще содержится сульфорафан - вещество, способное разрушать раковые клетки.

"Цветная капуста является онкопротектором, все крестоцветные содержат сульфорафан, это вещество которое действительно мешает опухолевым клеткам вести себя злокачественно, мешает быстро размножаться и получать питание через сосуды", - сообщил диетолог.

Специалист отметил, что этот овощ лучше всего есть в сыром виде, поскольку при тепловой обработке сульфорафан разрушается.