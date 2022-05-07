Канадец подал в суд на выигравших в лотерею друзей

В канадском Онтарио доставщик пиццы подал в суд на выигравших в лотерею друзей и обвинил их в краже своей мечты. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Филипп Цоцос подал иск против 16 друзей и приятелей с требованием выплатить ему 70 000 канадских долларов. Компания вместе играла в лотерею на протяжении шести лет, и каждый участник скидывался на покупку билетов. У Цоцоса иногда накапливался долг, однако он уверяет, что всегда возвращал его.

Такая же ситуация сложилась и перед выигрышем. На просьбу друзей внести недостающие 10 канадских долларов в общий банк мужчина пошутил, что они могут вычесть эти деньги из суммы выигрыша, однако уверил приятелей в том, что остается в игре.

Вскоре после этого компания действительно выиграла миллион канадских долларов и разделила деньги между собой. Каждый из 16 участников получил по 62,5 тысячи канадских долларов, а Цоцосу не только ничего не досталось, но друзья даже не сообщили ему о выигрыше, хотя они продолжали общаться. Это возмутило мужчину настолько, что он обратился в суд.

"Почему они не сказали, что выиграли? Эти ребята для меня как семья. Их мечты сбылись, но зачем они украли мою?" - заявил канадец.

Адвокат, представляющий интересы друзей Цоцоса, заявил, что тот не платил за игру, поэтому не имеет права претендовать на выигрыш.