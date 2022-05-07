Названо неожиданное полезное свойство зеленого лука

Употребление молодых побегов зеленого лука укрепляет иммунную систему организма и положительно сказывается на здоровье ротовой полости, сообщила "Известиям" врач-диетолог Наталия Герасимова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зеленый лук содержит большое количество микроэлементов и витаминов, которые оздоравливают организм. Достаточное количество цинка в овоще делает его природным антибиотиков, а витамин С укрепляет стенки сосудов и поддерживает иммунитет.

"Витамин С повышает иммунитет, поэтому зеленый лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе. Кроме того, он обеззараживает ротовую полость и снижает риск кариеса и стоматита", - рассказала врач.

Герасимова отметила, что от зеленого лука стоит отказаться людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта. Навредит овощ и астматикам - зеленый лук раздражает органы дыхания.