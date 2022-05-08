NASA работает над магнитной защитой от космического излучения

Для людей пребывание в космосе и высадка на любую планету сопряжено с большим рисками, и один из самых главных - космическое излучение. Для изоляции заряженных частиц можно использовать толстый слой материала, однако это неизбежно приведет к увеличению массы космического корабля и снижению полезной нагрузки. Нужны альтернативные решения, и ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне предложили такое: в рамках концепции CREW HaT предполагается создать защиту на основе сверхпроводящих магнитов. Авторы идеи уже получили финансирование NASA, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Мы придумали, как защитить корабли от космических лучей, - пишет Елена Д'Онгиа (Elena D'Onghia) на сайте NASA. - Мы используем новую технологию сверхпроводящих лент и новую конфигурацию магнитного поля". По большому счету ученые при помощи современных материалов решили смоделировать защитное магнитное поле Земли в миниатюре.

Д'Онгиа и ее коллеги разработали конструкцию легких, развертываемых магнитных катушек. Их разместят вокруг жилых помещений корабля, в результате чего магнитное поле будет отклонять заряженные частицы. Предполагается, что такая система будет отклонять до 50 процентов опасных лучей, что вкупе с другими мерами снизит уровень радиации во время перелета до приемлемого. В том числе эти магниты можно будет установить на разрабатываемую окололунную станцию Lunar Gateway, запуск первых модулей которой запланирован на 2024 год.