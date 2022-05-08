Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты питания, обладающие омолаживающим эффектом. Об этом она рассказала "Вечерней Москве", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в рацион питания долгожителей входит большое количество овощей, кисломолочных и белковых продуктов, а также продуктов ферментации.

"Во многих местах, где сохранились долгожители, они едят ферментированные продукты. Мы в основном только капусту заквашиваем, моченые яблоки - редкость, моченые ягоды - тоже", - пояснила диетолог.

Соломатина также порекомендовала включить в рацион продукты с янтарной кислотой в составе: ее содержит квашенная капуста или зеленый крыжовник. Она также напомнила о пользе окрашенных в черный цвет ягод и плодов - черники, голубики, ежевики, сливы, черноплодной рябины.

Омолаживающее действие оказывают и омега-3 жирные кислоты: они содержатся в жирной рыбе и льняном масле, отметила врач.