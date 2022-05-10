Самое большое скопление токсичного микропластика обнаружено в Европе

Как показало новое исследование, сельскохозяйственные угодья в Европе являются потенциально крупнейшим глобальным резервуаром микропластика из-за высокой концентрации, обнаруженной в полученных из осадка сточных вод удобрениях, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

По оценкам ученых из Университета Кардиффа, ежегодно в почвы Европы вносится от 31 000 до 42 000 тонн микропластика (или 86-710 трлн микропластических частиц), что соответствует его концентрации в поверхностных водах океана.

Было отмечено, что наибольшее количество микропластикового загрязнения почвы наблюдается в Великобритании, где на квадратный метр сельскохозяйственных угодий приходится 500-1 000 частиц в год, за ней следуют Испания, Португалия и Германия.

Осадок сточных вод широко используется на с/х землях в качестве устойчивого и возобновляемого источника удобрений во всех европейских странах, отчасти благодаря директивам ЕС, которые способствуют отводу осадка от захоронения на свалках и полигонах сжигания мусора и направлению его на производство энергии и в сельское хозяйство.

Микропластик, попавший на сельскохозяйственные угодья, в конечном итоге будет перенесен обратно в естественный водоток посредством поверхностного стока или инфильтрации в грунтовые воды. Частицы размером менее 5 мм представляют собой значительную угрозу для дикой природы, поскольку легко проглатываются и могут переносить загрязняющие вещества, токсичные химикаты и опасные патогены, потенциально влияя на всю пищевую цепочку.